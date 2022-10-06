Берлин, , 15:36 — REGNUM Чтобы избежать потенциальной чрезвычайной ситуации в энергетике надвигающейся зимой, гражданам Германии следует тратить меньше газа. Об этом 6 октября предупредил руководитель федерального ведомства в сфере энергетики Клаус Мюллер, как передает Associated Press.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«На прошлой неделе потребление газа выросло слишком сильно», — сказал Мюллер, возглавляющий Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам.

В связи с сокращением поставок природного газа из России немецкие чиновники неоднократно призывали граждан сократить потребление газа и экономить энергию в холодные месяцы.

Однако данные сетевого агентства свидетельствуют не о сокращении потребления газа, а о его увеличении. Потребление газа домохозяйствами и малыми предприятиями на прошлой неделе было почти на 10% выше, чем среднее потребление в период с 2018 по 2021 год.

«Нам вряд ли удастся избежать чрезвычайной ситуации с газом зимой без экономии как минимум 20% в частном, коммерческом и промышленном секторах, — сказал Мюллер. — Ситуация может стать очень серьезной, если мы существенно не сократим потребление газа».

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