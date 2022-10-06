Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM В Свердловской области завершается уборка кормовых культур. Уральские аграрии на 114% выполнили план по заготовке сена, заявил в ходе совещания и. о. министра АПК и потребительского рынка региона Артём Бахтерев.

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Аграрии намололи уже более 900 тонн зерна, выполнив план на 131,3%. При этом уборка зерновых культур в регионе продолжается, её планируют завершить во второй декаде октября.

Отмечается, что на полях уже готовят почву под посевную кампанию 2023 года. Вспахано более 166 тысяч гектаров. Аграриям также возместят часть затрат на приобретение техники. На эти цели в региональном бюджете заложено более 300 млн рублей.