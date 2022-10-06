Волгоградский фонд направил участникам СВО снаряжение на 179 млн рублей
Волгоград, 6 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Первую партию снаряжения, закупленного на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу», отправили 6 октября в места дислокации мобилизованных, призванных с территории Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
На счёт фонда поступило уже 338 млн рублей. На первую закупку протралили 179 млн рублей. Для резервистов приобрели квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции, и другое необходимое оборудование. Заявки на доукомплектование снаряжением составляли сами военные.
Кроме того, по инициативе волгоградского союза женщин в подарок для резервистов сформировали сладкие подарки.
Как сообщало ИА REGNUM, единый региональный специальный счёт поддержки участников СВО был создан в середине сентября, первым внести личные средства в Фонд пообещал губернатор Андрей Бочаров.