Волгоград, 6 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Первую партию снаряжения, закупленного на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу», отправили 6 октября в места дислокации мобилизованных, призванных с территории Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Снаряжение для резервистов

На счёт фонда поступило уже 338 млн рублей. На первую закупку протралили 179 млн рублей. Для резервистов приобрели квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции, и другое необходимое оборудование. Заявки на доукомплектование снаряжением составляли сами военные.

«Мы ищем и закупаем необходимые товары: договоры заключаются непосредственно с производителями или торговыми домами, работающими от предприятий, никаких перекупщиков. Одновременно с этим контролируем количество полученного снаряжения, уделяем внимание его качеству, гарантиям, срокам годности, фирме-производителю, доставке в указанные сроки», — пояснил председатель наблюдательного совета фонда Сергей Булгаков.

Кроме того, по инициативе волгоградского союза женщин в подарок для резервистов сформировали сладкие подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, единый региональный специальный счёт поддержки участников СВО был создан в середине сентября, первым внести личные средства в Фонд пообещал губернатор Андрей Бочаров.