Самара, 6 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Фестиваль ГТО среди студентов вузов Самарской области состоится в Самаре. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Сдача нормативов ГТО

Сообщается, что мероприятие будет проходить 20 октября 2022 года в спортивном комплексе «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской переулок, 15а. Открытие соревнований состоится в 14:00 часов.

Отмечается, что в фестивале будут принимать участие студенческие команды по шесть человек шестой возрастной ступени комплекса ГТО (18−29 лет), в каждой команде по трое мужчин и трое женщин.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области 1,7 млрд рублей намерены направить из бюджетов всех уровней на строительство и реконструкцию спортивных объектов.