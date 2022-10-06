Кабул, 6 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. После теракта смертника в образовательном центре «Кадж» в Западном Кабуле в «Твиттере» началась буря под названием «Остановите геноцид хазарейцев», и количество твитов с хештегом #StopHazaraGenocide достигло нескольких миллионов. По меньшей мере 53 человека, в основном девочки, были убиты и ещё 110 получили ранения в результате теракта 30 сентября. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

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Большинство жертв — девочки-подростки из народа хазарейцев. Хазарейцы уже несколько раз подвергались подобным атакам. В прошлом году более 60 учеников, большинство из которых были девочками-хазарейками, были убиты и десятки других получили ранения в результате нападения на школу «Сеид- аль-Шахида» в том же Даште-Барчи.

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Отличаются ли подобные нападения, особенно направленные против детей и учащихся, от других нападений в Афганистане? Могут ли эти убийства по международным соглашениям и законам войны быть явным примером «геноцида»?

Два важных термина «геноцид» и «преступления против человечности» были использованы в 1943 году юристом Рафаэлем Лемкиным, польским евреем, который поднял вопрос о том, какой из них используется в определённой ситуации и требует представления соответствующих документов согласно законодательству. У Филиппа Сэндса, одного из самых уважаемых исследователей геноцида и преступлений против человечности, есть книга под названием «Улица Восток-Запад: об истоках геноцида и преступлений против человечности», которая помогает раскрыть дело и лучше понять историю. Сэндс — профессор права и директор Центра международных судов Университетского колледжа Лондона, автор шестнадцати книг по международному праву.

Сэндс говорит, что под геноцидом понимаются массовые убийства, а под преступлениями против человечности понимается убийство отдельных лиц. Здесь можно рассмотреть значение геноцида и его надлежащее использование для рассмотрения военных вопросов в официальных судах.

Он говорит: «Чтобы узнать, какое убийство является геноцидом, а какое — преступлением против человечности, мы должны обратить внимание на намерения убийц. Согласно Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, геноцидом считаются деяния, которые осуществляются с намерением уничтожить всю или часть определённой этнической, расовой или религиозной группы. Для регистрации преступления как геноцида также необходимы такие доказательства, чтобы показать, что группа людей подверглась нападению только из-за принадлежности к определенной нации, расе или религии. Преступление против человечности также связано с убийством людей. Если кто-то убивает мирных жителей и не намерен уничтожить всю или часть определенной этнической, расовой и религиозной группы, это является «преступлением против человечности».

Ronald L. Haeberle Массовое убийство в Сонгми

Пример Сирии

Доказательство геноцида не зависит от количества и статистики убитых. Тысячи мирных жителей могут быть убиты человеком или людьми, но это не геноцид, по существующим определениям. Меньшее количество людей может быть убито, но намерение убийц состоит в том, чтобы уничтожить всю или часть определённой нации или расы. В таком случае этот акт считается геноцидом. Например, Башар Асад, возможно, убил десятки тысяч сирийцев, но нельзя сказать, что он совершил геноцид. Потому что убийства были нацелены на людей, принадлежащих к разным этническим, расовым и религиозным группам, и не преследовали целью уничтожить всю или часть конкретной этнической или расовой группы.

Кроме того, в последние годы многие нападения в Афганистане были направлены против гражданских лиц, в результате которых были убиты люди разных национальностей и вероисповеданий. Этот тип атаки можно рассматривать как преступление против человечности. Но нападение на хазарейских детей, большинство из которых несовершеннолетние, можно изучать и расследовать в рамках преступлений геноцида по международному праву.

Наблюдатели и те, кто считает, что в Афганистане имеет место геноцид против хазарейцев, считают, что доказательства и детали типов нападений показывают, что эти дети стали мишенью, потому что они шииты и хазарейцы. Аргумент тех, кто добивается признания «геноцида хазарейцев» международным сообществом, заключается в том, что намерение организаторов этих терактов состоит в том, чтобы уничтожить конкретную этническую группу. Поэтому, по мнению этих обозревателей, нападения на хазарейцев являются конкретными примерами геноцида в международном праве.

Опыт Руанды

Но для международными организаций признать геноцид непросто. Одним из ярких примеров является геноцид хуту в Руанде в 1994 году. Вначале ООН не восприняла эту резню как геноцид, но давление со стороны гражданского общества, средств массовой информации и правозащитных организаций привело к признанию геноцида в Руанде Организацией Объединённых Наций и даже к изменениям в структуре организации.

Поэтому процесс по признанию «геноцида хазарейцев» будет долгим и мучительным. Некоторые наблюдатели и правозащитники считают, что вначале афганскому народу необходимо понять и принять разницу между нападениями на хазарейцев и другими нападениями. Затем, чтобы задокументировать «геноцид», необходимо, чтобы представители гражданского общества и правозащитных институтов предоставили необходимые документы для правовой и технической проработки и оценки этого вопроса.