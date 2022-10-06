Барнаул, 6 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, сообщил 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также он рассказал о помощи мобилизованным и их семьям, информирует телеграм-канал краевых властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

С начала специальной военной операции Алтайский край принял решение в случае гибели военнослужащего оказывать помощь семьям в размере 1 млн рублей. Раненым — по 500 тысяч, вне зависимости от тяжести ранения. Эта работа продолжается.

При формировании добровольческих подразделений была предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей каждому заключившему контракт. Это сотни млн рублей из бюджета Алтайского края.

Расходы, связанные с оповещением, транспортировкой мобилизованных к местам дислокации и их обеспечение в дороге производятся за счет бюджета края. Представители правительства региона побывали в Омске, где подготовку проходят мобилизованные из Алтайского края военнослужащие, в целях определения потребностей, которые необходимо удовлетворить.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде октября 2022 года будут сформированы единые критерии финансовой поддержки мобилизованных военнослужащих, вне зависимости от регионов, в котором они был призваны.

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