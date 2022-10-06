Астана, , 15:31 — REGNUM Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться на это пост на внеочередных выборах от народной коалиции, с состав которой вошли политические партии и общественные объединения. Он заявил об этом 6 октября в ходе выступления на форуме политических сил.

Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-22 Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Для меня большая честь и ответственность — баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», — сказал он.

Также действующий казахский президент пообещал в течение ближайшего времени представить свою предвыборную платформу и подчеркнул, что выборы президента Казахстана будут проходить открыто и справедливо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кроме правящей партии Казахстана «Аманат», действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева 6 октября выдвинули кандидатом в президенты Демократическая партия «Ак жол» и Народная партия.