Салехард, 6 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Завершилось проектирование круглогодичной арктической научной станции «Снежинка». Об этом сегодня, 6 октября, в ходе мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных, который проходит в Салехарде, заявил ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов, сообщает ТАСС.

Arctic-mipt.com МАС «Снежинка»

Ректор МФТИ добавил, что проект круглогодичной арктической научной станции «Снежинка» будет реализован в течение двух лет, а запуск запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил о том, что проект строительства научной станции «Снежинка» на Ямале проходит экспертизу, заключение по которой ожидается до конца 2022 года.

«Идет активная работа с Главгосэкспертизой. Проект очень нестандартный, уникальный. Его цель в том, чтобы апробировать новые подходы. До конца года, за осень, мы должны получить заключение госэкспертизы», — отметил Артюхов.

Отметим, что научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО в 20 километрах от посёлка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из. Международный научный полигон будет работать круглогодично.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что Китай и Индия могут помочь в строительстве круглогодичной арктической станции «Снежинка».

Читайте также: Китай и Индия могут помочь в строительстве арктической станции — Артюхов