Екатеринбург, 6 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. России после выхода из ЕСПЧ необходим орган, который будет исполнять аналогичные функции. Об этом 6 октября заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Москалькова

«Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам», — напомнила Москалькова.

По её мнению, эти события накладывают на Россию обязанность «осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство проверок по жалобам мобилизованных на ошибки при вручении повестки подтвердили нарушения, заявила Татьяна Москалькова.