София, , 15:28 — REGNUM Руководство профсоюза работников системы медицины Болгарии — «Защита» объявило о намерении провести общенациональную акцию протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда в сфере здравоохранения. Об этом 6 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Протест Nathan Keirn

По предварительным данным, мероприятие запланировано на 19 октября, когда болгарские медики отмечают свой профессиональный праздник.

Предполагается, что у здания минздрава в центре болгарской столицы Софии соберутся более 1 тыс. человек. Среди них — врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и водители скорой помощи. Кроме того, соответствующие региональные демонстрации пройдут в Бургасе, Варне, Велико-Тырново, Сливене, Смоляне, Ямболе и других крупных городах страны.

Напомним, на сегодняшний день большинство медработников в Болгарии получают минимальную зарплату. В поисках высокооплачиваемой работы страну покинули десятки тысяч специалистов.