Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Надвигающийся на Санкт-Петербург атлантический циклон Zydrune может поднять уровень воды в Финском заливе, из-за чего комплекс защитных сооружений (КЗС) города частично привели в действие, перекрыв поступление воды в акваторию Петербурга. Об этом сообщили 6 октября в дирекции дамбы.

Затвор КЗС Петербурга Dambaspb.ru

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в акватории Финского залива и на побережье в Ленинградской области начинает усиливаться ветер. В Финском заливе его скорость достигает 23 м/с, а на побережье 14 м/с.

«Пока направление ветра юго-западное и особой нагонной волны в устье Невы не вызывает. За последний час уровень воды на посту Горного университета увеличился на 3 см», — добавил специалист.

Заметим, что в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируют подъем уровня воды в Невской губе, который не превысит критических значений. Ввиду чего диспетчерская служба, а также линейный персонал Дирекции КЗС работают в режиме повышенной готовности.

«В целях минимизации влияния морского нагона на подъем уровня воды в устье реки Невы, в 15:00 мск задействован режим частичного перекрытия КЗС: затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 начали движение на закрытие», — сообщили в пресс-службе КЗС и уточнили, что затвор главного судопропускного сооружения С-1 пока не задействован, а значит судоходство не приостановлено.

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