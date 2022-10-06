Москва, , 15:27 — REGNUM В текущее время нарастания неопределённости и информационного хаоса в социальных сетях мошенники ловят момент нажиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

«Новый вид мошенничества, когда мошенники представляются сотрудниками Центробанка РФ, мало отличается от предыдущих.

В основе телефонного мошенничества лежит психологическое давление на человека и не знание им своих прав.

Важно подчеркнуть, что большинство банков заблаговременно предупреждают своих клиентов, ни при каких обстоятельствах не делиться персональными данными.

Также банки призывают клиентов при любом подозрительном случае самостоятельно обращаться на официальный контакт-центр или лично в банк. Нужно быть бдительным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появилась новая схема мошенничества — злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками ЦБ РФ.

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