Донецк, 6 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:40 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; 14:45 — н. п. Дружба — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:50 из населенного пункта Дружба по Зайцево киевские каратели выпустили 10 ракет НАР (с применением авиации).