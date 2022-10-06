Луга , Ленинградская область, 6 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Мобилизованные в Ленинградской области военнослужащие, проходящие подготовку и слаживание на Лужском полигоне, получили помощь для ремонта блиндажей, которые протекли во время сильных дождей. Также мобилизованным доставлены дрова для отопления и кондитерские изделия, сообщили 6 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Дрова для Лужского полигона

Накануне к губернатору с информацией о проблеме обратились близкие мобилизованных мужчин.

«Брат сейчас в Луге по мобилизации. Вчера был у них. Там есть проблема с крышей на всех кубриках. Проблема открылась во время сильного дождя. Крыша протекала по всей поверхности из-за чего много матрасов промокло и сушили у буржуйки весь день. Один кубрик починили накрыв крышу тентом, приехали из казачьего братства помогли собрату чем смогли. Но их там около 10 кубриков. Просто если выпадет снег то капать будет постоянно», — рассказал родственник мобилизованного жителя Ленобласти.

Как сообщил 6 октября глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, в одну из частей Лужского гарнизона поставлены 130 двухъярусных кроватей.

«В ходе последних проливных дождей были обнаружены протечки в кровлях полевого лагеря, где располагаются мобилизованные. Также некоторые помещения нуждаются в ремонте. Срочно ремонтируем. Материалы предоставили сельскохозяйственные предприятия «Рапти», «Бугры», «Волошово». Работы выполняет ООО «СтройМонтаж», — отметил чиновник.

Кроме того, ООО «Альфа», которое уже помогало дровами полевому лагерю, поставит еще 10 машин колотых дров из ольхи. «Приступаем к строительству в полевом лагере нового туалета и утепленного помещения с умывальниками», — добавил Намлиев.

Также мобилизованным доставлены кондитерские изделия в объёме 416 кг от предприятия «Любимый край».