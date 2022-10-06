Ставрополь, 6 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Около 600 казаков Терского казачьего войска принимают участие в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Помимо этого, на территории Северного Кавказа создано подразделение — казачий батальон «Терек», в который входят 200 казаков. Такая информация прозвучала 6 октября в ходе заседания совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

Батальону было вручено боевое знамя 21 июля — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а в августе он вошел в состав группировки войск «Восток».

«Сегодня в составе батальона более 200 человек. В ближайшее время планируется пополнение в количестве 220 казаков. Сейчас они проходят подготовку на специализированных полигонах Минобороны», — говорится в сообщении полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

Он также отметил, что, помимо этого, терские казаки продолжают выполнять задачи по защите жителей Донбасса и в других подразделениях. Всего, по данным полпреда, в общей сложности с учетом ротации в специальной военной операции приняли участие более 1150 казаков Терского казачьего войска.