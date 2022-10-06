Москва, 6 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Россия не намерена участвовать в повышении градуса «ядерной риторики». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 октября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, градус повышается каждый раз, и это делают «натоцентричные» страны и структуры. Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны.

«Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвящённом накачке ядерной риторики», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция России.

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