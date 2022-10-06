Вашингтон, 6 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. США должны принять более активные меры для противодействия КНР, в противном случае Вашингтон не сможет так же легко «продвигать фундаментальные западные концепции свободной торговли, свободы личности, прав человека и важности развития культур, поддерживающих права женщин и меньшинств», пишет вице-президент организации некоммерческой организации по борьбе за демократию Citizen Power Initiatives for China Ляньчао Хань и директор отдела политики Китая в Центре политики безопасности Брэдли А. Тайер статье, вышедшей 5 октября в The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Смогут ли Соединенные Штаты и их союзники сохранить свободу в XXI веке, или Китай заменит ее, навязав миру тоталитаризм, — это решающий вопрос нашего времени», — подчеркнули они.

«Мы утверждаем, что Китай представляет угрозу для свободного мира по двум причинам», — указали Хань и Тайер.

По их словам, Китай является «однопартийной диктатурой, основанной на коммунистической идеологии демоцида, насилия и террора для достижения своей цели», КПК считает США главным препятствием на пути к своим целям.

Кроме того, относительный баланс сил в пользу Китая меняется за счет США. Китай становится богаче в абсолютном и относительном выражении по сравнению с Соединенными Штатами. Таким образом, Китай получил возможность бросить вызов свободному миру.

«Эта битва, возможно, не является выбором Америки, но США должны победить в ней. Если бы Китай успешно вытеснил Соединенные Штаты, авторитарные правительства и эксплуататорская экономика стали бы доминирующими моделями, а нарушения прав человека ускорились бы без сверхдержавы, заинтересованной и способной остановить их», — продолжили они.

Чтобы предотвратить триумф КПК, считают авторы, США должны сохранить свои позиции в международной политике.

«КПК любит хвастаться тем, что она вытащила из бедности более 745 млн человек. Фактически, это сделала западная экономическая система. Либеральный порядок, созданный Соединенными Штатами, сделал это, и США не должны отказываться от привлечения внимания к его достижениям. Вашингтон должен осознать фундаментальные преимущества, которыми он обладает, в том числе свою идеологию и экономическую систему, а также своих союзников по всему миру», — отметили Хань и Тайер.

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«Если мир будет вынужден приспосабливаться к китайской идеологии, ему станет труднее продвигать фундаментальные западные концепции свободной торговли, свободы личности, прав человека и важности развития культур, поддерживающих права женщин и меньшинств. Большинству западных элит еще предстоит в полной мере осознать, что будет потеряно, если Китай станет доминирующим государством в мире», — подчеркнули они.