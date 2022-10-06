Новосибирск, , 15:24 — REGNUM В Новосибирске планируют увековечить имя космонавта Анны Кикиной. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В космосе ИА REGNUM

«История Новосибирска многими нитями связана с космосом. Новосибирские предприятия участвовали в производстве первого искусственного спутника. В космических полётах использовали технику, сделанную в Новосибирске. Элементы известного «Бурана» испытывали в нашем НИИ. Но это прошлое, — приводят «Новосибирские новости» слова Локтя. — А большое настоящее — это полёт Анны Кикиной, единственной женщины из сегодняшнего отряда космонавтов, которая прорвалась в космос».

Локоть назвал полёт Анны Кикиной большим событием. Он предложил дождаться благополучного её приземления, а потом подумать, как её имя увековечить в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина 5 октября отправилась на МКС.

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