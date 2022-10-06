Бухарест, 6 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Первый в новейшей истории румынского правосудия гражданин, который по приговору суда был обязан носить браслет слежения, бежал из-под стражи. Об этом 6 октября сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, некий житель Бухареста, ранее обвиненный в домашнем насилии, самостоятельно демонтировал специальное устройство и попытался скрыться. Беглец был задержан на одном из столичных вокзалов.

Ведется следствие.

Имя и фамилия подозреваемого гражданина не разглашаются. Известно лишь, что в 2021-м году он добровольно согласился носить соответствующее устройство в качестве меры пресечения за избиение супруги. До этого в Румынии электронные средства слежения для обвиняемых лиц не применялись.