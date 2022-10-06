Уфа, 6 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Два цифровых решения Башкирии признали лучшими на всероссийском форуме «ПРОФ-ИТ». Об этом 6 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Public-domain-image.com Компьютер

Он сообщил, что региональная цифровая платформа управления развитием Башкирии «Территория» победила в номинации «Управление территорией». Данная платформа аккумулирует различную информацию по всему региону и позволяет принимать более эффективные управленческие решения, пояснил Хабиров.

Глава Башкирии также сообщил что проект «СИРД — информационная система согласования исходно-разрешительной документации республики» стал первым в номинации «Поддержка предпринимателей». Главная задача данного проекта — упростить бизнесменам присоединение к инженерным сетям.

«Мы в Башкортостане стремимся к максимальной цифровизации государственного и муниципального управления. Стараемся перевести в электронный вид большинство госуслуг — и сделать таким образом взаимодействие человека с государством, бизнеса с государством быстрым, комфортным и самое главное — доступным. Судя по высокой оценке экспертного сообщества, двигаемся в правильном направлении», — сообщил глава региона.

Он поздравил сотрудников минцифры республики и всех причастных с отличными результатами.