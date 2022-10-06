Херсон, 6 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В данный момент наступление киевских нацистов в Херсонской области остановлено, российские военные сдерживают врага. Об этом 6 октября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеосообщении, которое он разместил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Всё для нацистов остановилось, потому что они упёрлись в линию обороны», — сказал он.

Также Стремоусов добавил, что российские войска не сдавали Давыдов Брод, Великую Александровку и Дудчаны, а просто перегруппировались для сохранения жизней российских военных, сдерживающих натиск орды нацистов и НАТО, которые наступают огромными силами на Херсонскую область.

При этом заместитель главы администрации региона уточнил, что ВСУ не войдут в Херсон, и добавил, что в этой ситуации не стоит бросать тень на всё Минобороны РФ из-за некоторых нерадивых военачальников, которые до настоящего времени не ответили за допущенные ими прорехи в обороне области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Зайцево в ДНР.