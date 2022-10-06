Барнаул, , 15:21 — REGNUM В первой декаде октября 2022 года будут сформированы единые критерии финансовой поддержки мобилизованных военнослужащих, вне зависимости от регионов, в котором они был призваны, пояснил 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Вероятным поводом для такого публичного заявления стало сообщение главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина о «сегрегации».

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Есть неприятный момент. Пришла информация из учебного центра для мобилизованных из Омска о том, что кемеровчанам, томичам и бойцам из Хакасии якобы выплатили на карты по 200 тысяч подъемных от регионов — «губернаторские». А нашим из Алтайского края — нет. Огорчаются парни. Поэтому тут бы либо всё-таки принять решение, где-то ужаться и найти в краевом бюджете средства на подъемные (к примеру, с 1 октября на 4 процента никаким слугам народа зарплаты не поднимать), либо оперативно ставить вопрос, чтобы подъемные выплачивались за счёт федерального бюджета. А то какая-то, как я полагаю, своего рода «сегрегация» получается», — написал Боронин в своем телеграм-канале.

«Такого, что военнослужащие, бок о бок выполняющие свой воинский долг, получают разные выплаты в зависимости от принадлежности к региону, не будет. У данного вопроса будет централизованное решение», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края только 28 сентября, спустя неделю после начала мобилизации в России, пролили свет на то, как данный процесс проходит в регионе.

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