Эр-Рияд, 6 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила отпускные на нефть для США. Об этом 6 октября сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По информации СМИ, отпускные цены на все сорта нефти в ноябре для США повышены саудовской компанией на 20 центов. При этом для азиатских рынков стоимость топлива сохранилась, а для Европы и Средиземноморского региона понижена.

Saudi Aramco — крупная государственная нефтегазовая компания, общий штат её сотрудников превышает 70 тыс. человек.