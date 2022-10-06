Москва, , 15:21 — REGNUM Маркетинговая стратегия основателя Telegram Павла Дурова — последовательная, правильная и соответствует рекомендациям стратегической «школы позиционирования», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«Согласно этой теории, разработанной 40 лет назад гарвардским профессором Майклом Портером (который стал благодаря этому самым дорогим в мире бизнес-консультантом), есть лишь три варианта выживания на рынке.

Первый состоит в том, чтобы занимать максимальную долю рынка, предоставляя стандартную услугу, удовлетворяющую почти всех. Небольшой набор универсальных услуг позволяет экономить на издержках и получать прибыль.

Но остаются требовательные пользователи, которым мало стандартных услуг. Это создаёт возможность для существования второго типа игроков — тех, кто предоставляет услугу высшего качества.

Такой стратегии с самого начала и придерживается Дуров. Его мессенджер был далеко не первым на рынке и вряд ли смог бы стать самым популярным.

Самый популярный — WhatsApp, у которого 2 млрд пользователей, за которым следует собственный мессенджер Facebook (принадлежащий Meta, признанной экстремистской в России) — 1,3 млрд. Дальше идут два китайских проекта — WeChat и QQ (1,2 млрд и 600 млн соответственно).

Впрочем, Telegram обладает приблизительно такой же аудиторией, как и QQ, и, вполне возможно, делит с ним четвёртое и пятое места. Увы, в теории стратегического позиционирования нет четвёртого и пятого мест — считается, что такие игроки на рынке просто не выживают или коммерчески несостоятельны.

Поэтому Дуров с самого начала позиционировал Telegram как самый качественный мессенджер, а главным признаком качества выбрал защищённость от взлома.

И вот уже лет пять при любом удобном случае акцентирует проблемы WhatsApp с обеспечением безопасности, добавляя, что перепуганные пользователи WhatsApp убегают в Telegram.

Статистика, однако, свидетельствует, что все они так до сих пор и не убежали либо на их место прибежали новые. Зато, благодаря такому маркетингу, пользователи время от времени должны задумываться о том, насколько для них важна безопасность сообщений в мессенджере.

Наверное, в том, что у Telegram сейчас больше 550 млн пользователей, есть и доля настойчивого повторения сообщения о приоритете безопасности для этого мессенджера.

Есть, конечно, пессимисты, которые уверены, что любую систему можно взломать, что у стен есть уши, а любую тайну, которую знает больше одного человека, знают все.

Но когда все кругом начинают использовать мессенджеры — от твоего босса до твоего внука — деться от этого канала коммуникации никуда нельзя. Приходится рисковать.

Разумеется, можно найти рейтинги безопасности мессенджеров — в отраслевых изданиях и журналах. Но поскольку рынка, где разработчики мессенджеров нуждались бы во внешней оценке и покупали бы исследования у независимых исследователей, не сложилось, такие рейтинги похожи просто на рекламу всех сразу.

Там в качестве самых безопасных фигурируют и мессенджеры Google и Apple (какой журнал захочет с ними ссориться?), и WhatsApp, и Telegram, и Signal, и другие. Пожалуй, выбывают из рейтингов только те, которыми и так перестали пользоваться.

Но так или иначе, раз Дуров продолжает вести антирекламу WhatsApp, значит, целевая аудитория его слышит. И популярность Telegram растёт», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне.

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