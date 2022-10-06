Москва, 6 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Маркетинговая стратегия основателя Telegram Павла Дурова — последовательная, правильная и соответствует рекомендациям стратегической «школы позиционирования», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Интернет-мессенджеры

«Согласно этой теории, разработанной 40 лет назад гарвардским профессором Майклом Портером (который стал благодаря этому самым дорогим в мире бизнес-консультантом), есть лишь три варианта выживания на рынке.

Первый состоит в том, чтобы занимать максимальную долю рынка, предоставляя стандартную услугу, удовлетворяющую почти всех. Небольшой набор универсальных услуг позволяет экономить на издержках и получать прибыль.

Но остаются требовательные пользователи, которым мало стандартных услуг. Это создаёт возможность для существования второго типа игроков — тех, кто предоставляет услугу высшего качества.

Такой стратегии с самого начала и придерживается Дуров. Его мессенджер был далеко не первым на рынке и вряд ли смог бы стать самым популярным.

Самый популярный — WhatsApp, у которого 2 млрд пользователей, за которым следует собственный мессенджер Facebook (принадлежащий Meta, признанной экстремистской в России) — 1,3 млрд. Дальше идут два китайских проекта — WeChat и QQ (1,2 млрд и 600 млн соответственно).

Впрочем, Telegram обладает приблизительно такой же аудиторией, как и QQ, и, вполне возможно, делит с ним четвёртое и пятое места. Увы, в теории стратегического позиционирования нет четвёртого и пятого мест — считается, что такие игроки на рынке просто не выживают или коммерчески несостоятельны.

Поэтому Дуров с самого начала позиционировал Telegram как самый качественный мессенджер, а главным признаком качества выбрал защищённость от взлома.

И вот уже лет пять при любом удобном случае акцентирует проблемы WhatsApp с обеспечением безопасности, добавляя, что перепуганные пользователи WhatsApp убегают в Telegram.

Статистика, однако, свидетельствует, что все они так до сих пор и не убежали либо на их место прибежали новые. Зато, благодаря такому маркетингу, пользователи время от времени должны задумываться о том, насколько для них важна безопасность сообщений в мессенджере.

Наверное, в том, что у Telegram сейчас больше 550 млн пользователей, есть и доля настойчивого повторения сообщения о приоритете безопасности для этого мессенджера.

Есть, конечно, пессимисты, которые уверены, что любую систему можно взломать, что у стен есть уши, а любую тайну, которую знает больше одного человека, знают все.

Но когда все кругом начинают использовать мессенджеры — от твоего босса до твоего внука — деться от этого канала коммуникации никуда нельзя. Приходится рисковать.

Разумеется, можно найти рейтинги безопасности мессенджеров — в отраслевых изданиях и журналах. Но поскольку рынка, где разработчики мессенджеров нуждались бы во внешней оценке и покупали бы исследования у независимых исследователей, не сложилось, такие рейтинги похожи просто на рекламу всех сразу.

Там в качестве самых безопасных фигурируют и мессенджеры Google и Apple (какой журнал захочет с ними ссориться?), и WhatsApp, и Telegram, и Signal, и другие. Пожалуй, выбывают из рейтингов только те, которыми и так перестали пользоваться.

Но так или иначе, раз Дуров продолжает вести антирекламу WhatsApp, значит, целевая аудитория его слышит. И популярность Telegram растёт», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне.

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