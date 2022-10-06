Астана, , 15:20 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме «народной коалиции», который собрался 6 октября, чтобы выдвинуть его кандидатом на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что президент страны не должен помогать какой-либо политической силе. Токаев поблагодарил за доверие и заявил, что для него будет большой честью идти на выборы в качестве «общего кандидата».

Напомним, в Казахстане внесли поправки в конституцию, предусматривающие, что президента страны избирают только один раз на семь лет. Досрочные выборы назначены на 20 ноября.

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