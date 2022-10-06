Кабул, , 15:20 — REGNUM Временный поверенный в делах США в Афганистане Карин Дикер заявила на пресс-конференции, что Вашингтон больше не будет вмешиваться в военные действия в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она добавила, что будут продолжены дипломатические усилия, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважали права человека.

Дикер, ответившая на ряд вопросов афганских журналистов, сообщила, что США пытаются продолжить переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они защищали всех афганцев.

«Нет никаких предпосылок для военного вмешательства Америки. Не надо ожидать таких действий. Мы продолжим все наши дипломатические усилия, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнили свои обязательства по уважению жизни людей, человеческого достоинства и прав человека», — подчеркнула она.

Далее американский дипломат сказала: «Мы ясно дали понять, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны завоевать доверие и легитимность, а чтобы быть признанными, они должны уважать права человека и основные свободы всех афганцев».

Временный поверенный в делах США также заявила, что контакты её страны с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не означают признания их правительства.

«Признание нужно заслужить, — добавила она. — Этого Америка никому не даёт. Это не тот случай, когда признаётся какая-либо группа или организация, претендующая на роль правительства страны. Мы дали понять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они должны уважать права человека и основные свободы всех афганцев, чтобы завоевать доверие и легитимность».