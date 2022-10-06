Москва, , 15:19 — REGNUM Главное препятствие к тому, чтобы наша страна стала вновь суверенной — сохраняющаяся подвластность рынку, отметил 6 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, президент на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» заявил, что России, которая была и будет суверенной, нужна национальная система образования и воспитания подрастающего поколения. Эту систему надо выстраивать и укреплять, подчеркнул Путин.

« Говоря о том, что наша страна «была и будет суверенной», Владимир Путин в первой части выдал желаемое за действительное. Или, может быть, он Сталинскую эпоху имел в виду? Суверенная, самостоятельная Россия — наша мечта, наша цель, мы будем прикладывать все силы к тому, чтобы наша родина скорее стала такой, но пока она не такая. И тем более она не была такой тридцать или даже десять лет тому назад.

Вспомните, ещё совсем недавно не то что в Москве, а в пригородных электричках за сто километров от Москвы названия станций объявляли на английском! Это что, черта суверенности? А Болонская система, которая продолжает довлеть над нашим образованием и воспитанием? А сформированная в последние десятилетия умственная и организационная зависимость нашего научного сообщества от Запада? Кинематограф, телевидение, — это всё разве у нас самостоятельное, своё, родное?

И ещё об одном аспекте суверенитета хочу сказать — очень мне близком. Принято решение восстанавливать и развивать музейное дело. Но опять же над этими проектами — новыми и старыми — тяготеет современная не наша, чуждая нам, установка: сделать из музеев «tourist attractions». Да, музеи должны привлекать посетителей, туристов. Но, в первую очередь, музеи должны оставаться храмами хранения нашей истории и культуры. В них должны работать хранители, а не зарабатыватели денег, как их учит — даже самые большие и известные музеи — наше так называемое «Министерство культуры»…