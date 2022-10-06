Москва, 6 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В столичном метрополитене обновили около 50% турникетов — 1760 штук. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

Так, специалисты сумели заменить почти все турникеты на пяти линиях: Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической. Теперь турникеты, установленные на станциях этих линий, при оплате банковской картой срабатывают более чем в 2 раза, а по Face Pay — в 3 раза быстрее. Помимо этого, новые турникеты получили яркую обводку и крупный шрифт, что позволило слабовидящим пассажирам комфортнее проходить в метро.

Добавим, что сумма, которую потратили на обновление, не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми востребованными станциями МЦК в столице оказались Нижегородская (более 1,2 млн человек), Площадь Гагарина (свыше 1 млн) и Ростокино (968,6 тысячи человек).