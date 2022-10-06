Донецк, 6 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Города Горловка и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны бандеровцев. Об этом 6 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Горловки в 14:40 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:45 киевские боевики выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения киевского режима пытались на ряде направлений прорвать оборону российских войск, однако были отброшены.