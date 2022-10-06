Новосибирск, 6 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области к 2025 году тариф на капитальный ремонт увеличится почти вдвое. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Согласно документу, в 2023 году плата за 1 квадратный метр составит 12,53 руб., в 2024 году — уже 15,52 руб., а в 2025 году — 19,29 рубля.

Постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что в настоящее время тариф на капремонт в регионе составляет 10,07 руб. за 1 квадратный метр.