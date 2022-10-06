Тбилиси, 6 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Госдепе США встревожены из-за нападок на американского посла в Грузии Келли Дегнан. Об этом 6 октября заявила прибывшая в Тбилиси заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Давайте скажем предельно четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг кризиса в Европе», — сказала Дженкинс.

Она призвала всех сплотиться, чтобы поддержать киевский режим, и пообещала, что США также будут поддерживать Грузию.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили вышли из правящей партии «Грузинская мечта», заявив, что им в партии не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Дегнан, обвиняя её в попытках втянуть Грузию в войну с Россией. В оппозиции не верят, что это не политический манёвр правящей партии.