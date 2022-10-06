Париж, , 15:12 — REGNUM Снижение потребления энергии на 10% позволит Франции пережить холодный период, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон Kremlin.ru

«Наша цель — ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением», — сказал Макрон на встрече с предпринимателями.

По его словам, если вся нация выполнит задачу, не потребуется законодательных решений и других сложностей.

«Если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму», — заверил президент Франции.