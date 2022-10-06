Москва, 6 октября 2022, 15:11 — REGNUM Россия и США никогда не были крупными торговыми партнерами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Экспорт
Экспорт
Pixabay.com
«В марте США отказались от закупок российской нефти, газа и нефтепродуктов, в результате объемы взаимной торговли значительно сократились, но не свелись к нулю.
Если говорить о тенденции, то в августе импорт в США из России увеличился на 7,7% (м/м) и составил $522 млн, в то время как в августе 2021 года он был в несколько раз больше — $2,81 млрд. За 8 месяцев с начала 2022 года импорт составил $12,2 млрд против $19,9 млрд за 8 месяцев 2021 года.
Стоит отметить, что США выводили из-под санкций те российские товары, импорт которых для них важен — алюминий, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, уран. За март–июнь этого года США и ЕС приобрели у России никеля и алюминия на сумму около $2 млрд.
В дальнейшем, скорее всего, объемы импорта США из России будут так же стагнировать вблизи минимально необходимых для американской экономики, с тенденцией к сокращению», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт российских товаров в США в августе 2022 года по сравнению с июлем ($484,8) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн.

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