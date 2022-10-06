Москва, , 15:11 — REGNUM Россия и США никогда не были крупными торговыми партнерами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«В марте США отказались от закупок российской нефти, газа и нефтепродуктов, в результате объемы взаимной торговли значительно сократились, но не свелись к нулю.

Если говорить о тенденции, то в августе импорт в США из России увеличился на 7,7% (м/м) и составил $522 млн, в то время как в августе 2021 года он был в несколько раз больше — $2,81 млрд. За 8 месяцев с начала 2022 года импорт составил $12,2 млрд против $19,9 млрд за 8 месяцев 2021 года.

Стоит отметить, что США выводили из-под санкций те российские товары, импорт которых для них важен — алюминий, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, уран. За март–июнь этого года США и ЕС приобрели у России никеля и алюминия на сумму около $2 млрд.

В дальнейшем, скорее всего, объемы импорта США из России будут так же стагнировать вблизи минимально необходимых для американской экономики, с тенденцией к сокращению», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт российских товаров в США в августе 2022 года по сравнению с июлем ($484,8) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн.

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