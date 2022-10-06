Ижевск, 6 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. На должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии вновь назначен Сергей Смирнов. Соответствующий указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым, опубликован на портале правительства региона.

Orenburg-gov.ru Назначение

Согласно документу, Смирнов вступил в должность и будет ее занимать до окончания срока полномочий действующего главы республики.

ИА REGNUM напоминает, Смирнов впервые занял пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии в 2017 году. До этого он работал заместителем начальника управления президента России по внутренней политике, еще раньше он руководил аппаратом Общественной палаты России.