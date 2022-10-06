Москва, , 15:21 — REGNUM Развитие экономических отношений России и Ирана — это неотложная необходимость. Об этом первый иранский вице-президент Мохаммад Мохбер заявил 6 октября в Москве на встрече с представителями российских компаний.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, планирование совместного производства — одно из важнейших направлений в развитии экономических отношений двух стран. Мохбер пригласил представителей российских компаний посетить Иран, чтобы подробнее узнать об условиях ведения бизнеса.

«Интересы обеих стран говорят о необходимости скорейшего и приоритетного расширения экономических связей между нашими странами вне зависимости от воздействия санкций», — приводит слова Мохбера агентство Tasnim.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент Ирана прибыл в Москву для участия в Каспийском экономическом форуме. Он предложил создать в Прикаспийском регионе общую экономическую зону.

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