Барнаул, 6 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко дал поручение организовать работу депутатского корпуса в рамках содействия мобилизации. Одно из ключевых направлений — организационная и материальная помощь военнослужащим и их семьям. В связи с этим было принято решение открыть счет, средства которого будут направлены на конкретную помощь нуждающимся, сообщает 6 октября телеграм-канал АКЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Мы приступили к работе по поддержке военнослужащих и их семей. Эту работу мы проводим с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Работаем мы с ними давно, начали еще в период пандемии — поддерживали медицинских работников. Еще недавно мы через него оказывали помощь жителям ЛНР и ДНР. После этого с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями мы поддерживали военных-контрактников из Алтайского края, участвующих в СВО. То есть работа ведется постоянно, она отлажена и системно выстроена», — пояснил заместитель председателя краевого парламента Денис Голобородько.

По его словам, с учетом того, что жители Алтайского края сейчас самостоятельно объединяются для оказания поддержки мобилизованным из региона, решают вопросы по поддержке их семей, решено организовать такую работу в рамках уже действующего фонда.

«Открыт счет, на который средства может направить любой человек или юридическое лицо. Мы, в свою очередь, централизованно при взаимодействии с военными комиссарами определяем потребности наших мобилизованных, отправляем приобретенное в Омск, соответственно, отрабатываем эту тему более оперативно», — считает парламентарий.

В качестве одного из преимуществ фонда депутат назвал централизованные закупки необходимых товаров, что в условиях большого роста розничных цен позволит использовать деньги более эффективно.

«Армия, безусловно, предоставляет все необходимые базовые ресурсы нашим мобилизуемым военнослужащим. Мы обеспечиваем их дополнительными ресурсами, которые помогут сделать их пребывание более комфортным», — рассказал Денис Голобородько.

На сегодняшний день есть необходимость в приобретении теплых вещей — термобелья, сапог, шапок, перчаток, а также технологичных товаров — кнопочных сотовых телефонов, раций, батареек и так далее.

Часть средств, по словам заместителя председателя АКЗС, будет направляться на поддержку семей военнослужащих. Работа ведется с Министерством социальной защиты населения. Уже понятно, с какими потребностями они обращаются — это зимняя одежда для детей, дрова и уголь для отопления дома. Кому-то нужна волонтерская помощь. Это актуально для людей, живущих в частных домах. Голобородько пояснил, что за получением такой помощи семьи военнослужащих могут обратиться в центры социальной защиты, которые передадут информацию на региональный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты и сотрудники Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 4 октября известили о том, что передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных и поддержки их семей.

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