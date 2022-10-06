Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 16:10 — REGNUM Жители деревни Гридино, расположенной в Красносельском районе Костромской области, просят губернатора рассмотреть вопрос о строительстве новой школы. Текст обращения размещён в социальных сетях, его автором является местная жительница Анастасия Смирнова.

Школа в Гридино

По ее словам, в деревне проживает более 1500 человек, из них 278 детей. В развивающемся населенном пункте имеется одна школа, совмещенная с детским садом, в которую ходят 133 ребёнка. Остальные родители вынуждены возить сыновей и дочерей на обучение в Кострому из-за нехватки мест.

«Потребность в новой школе очень велика. Деревня находится всего в 8 километрах от областного центра, каждый год в ней строятся дома. Почти в каждой семье есть дети. Я — многодетная мать, имею двух детей школьного возраста. Они ходят в школу в Костроме. Да, вроде бы расстояние не большое, особенно на машине, но возить их туда — сюда каждый день затратно по времени и деньгам. В такой же ситуации находятся десятки местных жителей», — рассказала ИА REGNUM Смирнова.

Костромичка отмечает, что в школе не созданы условия для качественной организации учебного процесса. К примеру, в отдельно стоящем здании столовой сломалась система отопления. Из-за этого дети вынуждены питаться в библиотеке, а раздаточный пункт перенесли в кабинет директора.

«Иногда из-за отсутствия свободных помещений уроки проводят в библиотеке. Площадь раздевалки составляет 2 квадратных метра, что доставляет неудобства всем. Спортзал представляет собой маленькую комнату, где невозможно полноценно заниматься физкультурой. В отдельно стоящем здании, где находятся мастерская и столовая, пришла в негодность система отопления. Из-за этого столовую перенесли в библиотеку, в раздаточный пункт — в кабинет директора. Все это создает невыносимые условия труда и обучения для педагогов и детей»

Руководство школы не подтвердило информацию о невыносимых условиях обучения. Директор школы Сергей Губанов отметил, что дети не страдают из-за нехватки площадей и продолжают питаться в отдельно стоящем здании, где соблюдается тепловой режим.

«Это неправда. Система отопления в пристройке работает в нормальном режиме, дети питаются там. Раздатку не переносили в мой кабинет. Каких-то критичных моментов, связанных с нехваткой места, в школе нет. Да, возникают отдельные нюансы — не более. Дети из-за них не страдают. Отмечу, что до начала следующего учебного года мы планируем сделать новую пристройку к школе, где будет столовая. Проект уже есть. Новая школа действительно нужна. Присоединяюсь к просьбе жителей. Но вместе с тем прошу не нагонять панику. Если есть вопросы — мы открыты для диалога», рассказал Губанов.

В обращении сказано, что жители неоднократно обращались по вопросу строительства к главе Красносельского района Светлане Ковальской и представителям местной администрации, но они «не нашли достойного решения проблемы». Сейчас местные жители занимаются сбором подписей, после чего обращение будет передано в администрацию региона. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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