Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 6 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Жители деревни Гридино, расположенной в Красносельском районе Костромской области, просят губернатора рассмотреть вопрос о строительстве новой школы. Текст обращения размещён в социальных сетях, его автором является местная жительница Анастасия Смирнова.

Школа в Гридино

По ее словам, в деревне проживает более 1500 человек, из них 278 детей. В развивающемся населенном пункте имеется одна школа, совмещенная с детским садом, в которую ходят 133 ребёнка. Остальные родители вынуждены возить сыновей и дочерей на обучение в Кострому из-за нехватки мест.

«Потребность в новой школе очень велика. Деревня находится всего в 8 километрах от областного центра, каждый год в ней строятся дома. Почти в каждой семье есть дети. Я — многодетная мать, имею двух детей школьного возраста. Они ходят в школу в Костроме. Да, вроде бы расстояние не большое, особенно на машине, но возить их туда — сюда каждый день затратно по времени и деньгам. В такой же ситуации находятся десятки местных жителей», — рассказала ИА REGNUM Смирнова.

Костромичка отмечает, что в школе не созданы условия для качественной организации учебного процесса.

«Иногда из-за отсутствия свободных помещений уроки проводят в библиотеке. Площадь раздевалки составляет 2 квадратных метра, что доставляет неудобства всем. Спортзал представляет собой маленькую комнату, где невозможно полноценно заниматься физкультурой».

Руководство школы не подтвердило информацию о невыносимых условиях обучения.

«Каких-то критичных моментов, связанных с нехваткой места, в школе нет. Да, возникают отдельные нюансы — не более. Дети из-за них не страдают. Новая школа действительно нужна. Присоединяюсь к просьбе жителей. Но вместе с тем прошу не нагонять панику. Если есть вопросы — мы открыты для диалога», — сказал директор школы Сергей Губанов.

В обращении сказано, что жители неоднократно обращались по вопросу строительства к главе Красносельского района Светлане Ковальской и представителям местной администрации, но они «не нашли достойного решения проблемы». Сейчас местные жители занимаются сбором подписей, после чего обращение будет передано в администрацию региона. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.