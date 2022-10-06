«Невыносимые условия» — жители костромской деревни просят о новой школе
Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 6 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Жители деревни Гридино, расположенной в Красносельском районе Костромской области, просят губернатора рассмотреть вопрос о строительстве новой школы. Текст обращения размещён в социальных сетях, его автором является местная жительница Анастасия Смирнова.
По ее словам, в деревне проживает более 1500 человек, из них 278 детей. В развивающемся населенном пункте имеется одна школа, совмещенная с детским садом, в которую ходят 133 ребёнка. Остальные родители вынуждены возить сыновей и дочерей на обучение в Кострому из-за нехватки мест.
Костромичка отмечает, что в школе не созданы условия для качественной организации учебного процесса.
Руководство школы не подтвердило информацию о невыносимых условиях обучения.
В обращении сказано, что жители неоднократно обращались по вопросу строительства к главе Красносельского района Светлане Ковальской и представителям местной администрации, но они «не нашли достойного решения проблемы». Сейчас местные жители занимаются сбором подписей, после чего обращение будет передано в администрацию региона. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.