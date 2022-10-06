Хельсинки, 6 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Власти Финляндии приняли решение о поставке Киеву девятого пакета военной помощи. Об этом 6 октября сообщили в минобороны скандинавской страны.

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Содержание нового пакета засекречено. В министерстве объяснили необходимостью обеспечения безопасной поставки.

«Финляндия снова передает [киевскому режиму] больше оборонного оборудования. Президент республики принял решение об этом сегодня, 6.10.2022, по предложению правительства», — рассказали в военном ведомстве.