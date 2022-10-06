Париж, , 15:06 — REGNUM Французский политик Марин Ле Пен призвала ​​закрыть больше мечетей во Франции, передает BFM TV.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

Марин Ле Пен заявила, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен закрыть все мечети в стране.

«Он закрывал мечети тут и там. Иногда он увольнял проповедников, но ему следовало закрыть все экстремистские мечети в нашей стране», — заявила Марин Ле Пен.

По этому поводу французский политик также считает, что все мусульмане, выступающие с «радикальной риторикой», должны быть депортированы из Франции.

Франция закрыла в общей сложности 24 мечети за последние два года. Эта серия закрытий произошла после того, как президент Эммануэль Макрон приказал бороться с исламским сепаратизмом. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен также предпринял шаги по закрытию одной за другой мечетей. В результате этой политики, направленной на избавление от мусульман, Франция подверглась критике со стороны мирового сообщества и НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик от партии «Национальное объединение» Анник Кузен заявила о необходимости помочь России.

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