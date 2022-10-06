Москва, 6 октября 2022, 15:03 — REGNUM Ввести льготную ипотеку для мобилизованных предложили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») и Сергей Миронов (СРЗП).
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«Требуем от кабинета министров снизить ставку до 2% годовых, это стало бы серьезным подспорьем для семей тех, кто едет защищать Отечество на фронте», — отметил Журавлёв в телеграм-канале.
Парламентарии направили соответствующее обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.