Москва, 6 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Ввести льготную ипотеку для мобилизованных предложили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») и Сергей Миронов (СРЗП).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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«Требуем от кабинета министров снизить ставку до 2% годовых, это стало бы серьезным подспорьем для семей тех, кто едет защищать Отечество на фронте», — отметил Журавлёв в телеграм-канале.

Парламентарии направили соответствующее обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.