Москва, 6 октября 2022, 15:03 — REGNUM Полностью заместить импортные семена подсолнечника отечественными намерены в Волгоградской области, сообщает 6 октября пресс-служба администрации региона
На полях агровставки «Золотая осень — 2022» подписано трёхсторонне соглашение о создании в хозяйствах области участков гибридизации подсолнечника. Реализовывать планы будут комитет сельского хозяйства региона, областной Россельхозцентр и Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени Василия Пустовойта. По словам председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марины Морозовой, соглашение позволит нарастить общую площадь участков под гибридизацию, а в дальнейшем полностью заместить импортные семена подсолнечника.
В целом, в Волгоградской области семеноводством занимаются24 сертифицированных хозяйства.