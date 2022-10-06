Москва, 6 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Полностью заместить импортные семена подсолнечника отечественными намерены в Волгоградской области, сообщает 6 октября пресс-служба администрации региона

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подсолнухи

На полях агровставки «Золотая осень — 2022» подписано трёхсторонне соглашение о создании в хозяйствах области участков гибридизации подсолнечника. Реализовывать планы будут комитет сельского хозяйства региона, областной Россельхозцентр и Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени Василия Пустовойта. По словам председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марины Морозовой, соглашение позволит нарастить общую площадь участков под гибридизацию, а в дальнейшем полностью заместить импортные семена подсолнечника.

В целом, в Волгоградской области семеноводством занимаются24 сертифицированных хозяйства.