Астана, 6 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Казахстан продолжит сотрудничать с различными международными организациями, стараясь проводить сбалансированную политику. Об этом 6 октября объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на форуме «Народной коалиции» по его поддержке кандидатом в президенты.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств, и другими международными организациями», — сказал Токаев.

Он также заявил, что Анкара будет стараться помогать в усилении авторитета ООН, так как считает, что альтернатив такой организации нет. Кроме того, в планах Токаева укреплять доверие в Азии.

Напомним, «народная коалиция» была создана 6 октября из ряда партий и движений, чтобы выдвинуть Токаева кандидатом в президенты на выборах, назначенных на 20 ноября. Он захотел, чтобы его выдвинула не конкретная партия, а объединение политических и общественных сил.