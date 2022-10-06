Ульяновск, , 15:12 — REGNUM Первый в России парад городов трудовой доблести провели на территории Ульяновской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

Участие в параде приняли 60 человек из профессиональных образовательных организаций Ульяновска, Сызрани, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Кирова, Чебоксар, Ижевска, Уфы, Перми, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Каменска-Уральского, Иваново.

«Это пилотный проект, поэтому к нам приехала делегация не из всех 44 городов, а всего лишь из 15. Каждый из субъектов представил руководителя и студента среднего специального образовательного учреждения. На протяжении трех дней ребята посещали интерактивные площадки, делились опытом и историческими знаниями», — рассказал автор проекта «Парад городов трудовой доблести», педагог-организатор Ульяновского профессионально-политехнического колледжа Сергей Каменев.

В течение трех дней участники парада посещали музеи Ульяновска, участвовали в квестах и мастер-классах, делились опытом и историей трудовых подвигов своих земляков, встречались с ветеранами труда. В завершающий день встречи делегаты возложили цветы к памятникам воинам и детям войны, вечному огню.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Этого статуса Ульяновск был удостоен указом президента России Владимира Путина в 2020 году.

Читайте также: В Иркутске открыли 30-метровую стелу «Город трудовой доблести»