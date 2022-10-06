Москва, 6 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Россия и США традиционно мало торгуют друг с другом. Для России до начала текущего года крупнейшими рынка сбыта являлись ЕС, страны СНГ и Юго-Восточной Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Agcs.allianz.com Контейнеры

«С марта по сентябрь на фоне геоэкономического обострения импорт российских товаров в США сократился более чем в четыре раза.

США всегда находит выгоду во внешнеэкономической деятельности и ставит ее на первое место. По объему импорта в США российские товары пока входят в топ-30.

Сотрудничество развивается в области поставок энергоресурсов и нефтехимии, редких металлов — платины и палладия. Не попадает под ограничения и импорт первоклассных российских удобрений.

Весьма чувствительная тема для США — энергетическая безопасность и роль России в ней нивелировать сегодня невозможно.

Потенциально торговля между США и Россией может сжаться еще в два раза. Однако потенциал сотрудничества между странами остается колоссальный», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт российских товаров в США в августе 2022 года по сравнению с июлем ($484,8) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн.

Читайте также: Импорт товаров из России в США в августе вырос на 7,7%