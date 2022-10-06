Ижевск, , 15:02 — REGNUM Представителем исполнительной власти Удмуртии в Совете Федерации вновь стала Любовь Глебова. Соответствующий указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым, направлен в верхнюю палату российского парламента.

Напомним, ранее сенатором от законодательной власти Удмуртии накануне был переизбран Юрий Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, после избрания Бречалова главой Удмуртии впервые, Глебова представила республику в Совете Федерации. В период с 2012 по 2015 год она представляла в Совфеде Законодательное собрание Пензенской области. Между этими назначения Глебова занимала пост руководителя Россотрудничества.

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