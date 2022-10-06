Бишкек, 6 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ассоциация развития агропромышленного комплекса Киргизии раскритиковала предложение Министерства финансов обязать компании, добывающие полезные ископаемые, дополнительно платить государству 2% от выручки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По мнению местных бизнесменов, внеплановые сборы на содержание инфраструктуры спровоцируют ухудшение финансовых возможностей компаний для развития производства и рост цен на готовую продукцию.

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«Несмотря на название «неналоговые отчисления», введенные платежи по своей природе, структуре и сущности являются дополнительным налогом на производство. Для создания равных конкурентных экономических условий в пределах единого экономического пространства ЕАЭС считаем необходимым исключить либо существенно снизить эти платежи», — подчёркивают в ассоциации.

Бизнес предлагает установить ставку отчислений на уровне 0,2% или даже ниже.

При этом облагаемой базой по этому платежу должна быть сумма, получаемая уже после вычета с выручки компаний от реализации полезных ископаемых, без учета косвенных налогов и расходов, связанных с переработкой добытых полезных ископаемых и производства из них продукции.

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